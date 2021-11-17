İzmir'de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı kararı

İzmir'in başta Menemen ve birçok merkez ilçesinde, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in başta Menemen ve birçok merkez ilçesinde, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, başta Menemen olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip neticesinde suçu işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir genelinde birçok adreste arama yapıldı.

Olayla ilgili 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Evin bahçesinde su çıkarmak için sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular

Evin bahçesinde su çıkarmak için sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular

 Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title