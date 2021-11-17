İzmir'de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı kararı

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in başta Menemen ve birçok merkez ilçesinde, silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, başta Menemen olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip neticesinde suçu işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir genelinde birçok adreste arama yapıldı.

Olayla ilgili 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

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