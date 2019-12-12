İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
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İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

12.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:09
İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

'in ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'ndeki evinde Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.P. (23), silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Yapılan operasyonda şüpheli K.P.'nin evinden; 21 pompalı tüfek, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirilmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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