İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Türkmen ve Küsküt mahallelerinde belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda yakalanan B.Ü. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ödemiş'te 2 Temmuz'daki operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde ele geçirilen 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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