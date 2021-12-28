İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'in Konak ilçesinde silah kaçakçılığı suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde silah kaçakçılığı suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
D.D (28), Y.K. (29), S.T. (24) ve Y.H'nin (20) adreslerine baskın yapan ekipler, 6 tabanca, 2 tüfek, 75 tabanca fişeği, 5 şarjör ve tabanca imalatında kullanılan malzemelerle 47 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.