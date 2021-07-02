İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve mermiye el konuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve mermiye el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Türkmen ve Küsküt mahallelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aramada, seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp