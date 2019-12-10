İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

10.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:38

Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçaklığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asarlık Gölcük Mahallesi'nde K.P'nin (23), ikametinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA