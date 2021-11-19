İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 17 Kasım'da silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17 Kasım'daki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 4 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde silah ve av tüfekleri ele geçirilmişti.

İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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