İzmir'de silah kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı
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İzmir'de silah kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı

İzmir'de silah kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aralamalarda çok sayıda tabanca ve mermiye el konulurken, 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aralamalarda çok sayıda tabanca ve mermiye el konulurken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan Türkmen Mahallesi ve Küsküt köyünde silah kaçakçılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Ekipler tarafından, şüphelenilen şahısların ikamet, iş yeri ve çiftliklerine yönelik düzenlenen operasyonda; seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 24 Kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Ü. ve A.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

İzmir'de silah kaçakçılarına darbe: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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