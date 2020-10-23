İzmir'de "Sıhhat Projesi" kapsamında "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi" açıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, mağdur Suriyeliler için büyük dayanışma gösteren Türkiye'nin çabasına 6 milyar avroluk destek sağladıklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, mağdur Suriyeliler için büyük dayanışma gösteren Türkiye'nin çabasına 6 milyar avroluk destek sağladıklarını belirtti.

İzmir'de Sağlık Bakanlığı ve AB tarafından yürütülen "Sıhhat Projesi" kapsamında Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, AB'nin en büyük fon sağlanan projelerinden "Sıhhat Projesi" kapsamında önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını bildirdi.

Mültecilerin yer değiştirme nedeniyle pek çok ruhsal sorun yaşadığına değinen Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Buraya geldiklerinde birçok konuda belirsizlikle karşılaşıyorlar. Yeniden topluma entegre etmek için onlara ulaşmak ve destek sağlamak gerekiyor. Bu anlamda böyle merkezler çok önemli. Suriyeli mültecilere verdikleri sağlık hizmetleri için başta Sağlık Bakanı olmak üzere Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü Suriyeliler, Türk vatandaşlarına sağlanan düzeyde sağlık hizmeti alıyor.

Türk hükümeti mağdur olmuş Suriyeliler için büyük dayanışma gösteriyor. Avrupa Birliği de bu çabayı destekliyor. Bununla ilgili 6 milyar avroluk destek sağladık. Öncelikle temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık ve belediyelere yönelik yardımlar yaptık. Sıhhat Projesi de sağlık alanındaki en önemli projelerimizden biri."

"Verilen sağlık hizmeti yüzde 47 arttı"

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da açılışı yapılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Türk ve Suriyeli hastalara hizmet verileceğini söyledi.

Sığınmacıların yoğun yaşadığı ilçelerde 6 toplum ruh sağlığı ve 8 göçmen sağlığı merkezinin hizmet verdiğini belirten Öztop, "Yeni açılan göçmen sağlığı merkezlerimize başvuran Suriyeli hasta sayısı ve verilen sağlık hizmetlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 47 artış yaşanmıştır. Hastanelere başvuru sayısında ise bu artış yüzde 5,5 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkezi gezdi.

Ziyaretin sonunda, bir hasta tarafından yapılan tesbih, merkezde görevli yetkililer tarafından Meyer-Landrut'a armağan edildi.

Açılış törenine, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Dairesi Başkanı Kanuni Keklik de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler