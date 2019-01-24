İzmir'de Şiddetli Yağmur; Tarihi Çarşıdaki İş Yerlerini Su Bastı

İZMİR'de, dün öğle saatlerinden beri aralıklarla etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları meydana gelirken, çalışanlar, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Kentte, dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, polis ve belediye ekipleri de trafik yoğunluğunu gidermek için önlem aldı. Yağmur suları nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı. Çarşı esnafı, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yüzünden sürekli mağdur olduğunu belirten esnaf, sorunun çözülmesini istedi.

- İzmir

Kaynak: DHA