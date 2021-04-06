İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu
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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri durduruldu

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.40'tan sonraki vapur seferleri yapılamayacak.

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle saat 15.40'tan sonraki vapur seferleri yapılamayacak.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün saat 15.40'tan itibaren tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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