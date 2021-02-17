İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor
17.02.2021 03:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:51
İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Kazımdirik Mahallesi 216 Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın üzerine ağaç devrildi.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bornova Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerce dalları budanan ağaç, daha sonra kesilerek araçlara yüklendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal