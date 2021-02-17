İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

17.02.2021 03:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:51
İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kazımdirik Mahallesi 216 Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın üzerine ağaç devrildi.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bornova Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerce dalları budanan ağaç, daha sonra kesilerek araçlara yüklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Pervin Buldan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Meghan Markle
Spor Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 03:54:27. #1.14#
title