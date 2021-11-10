İzmir'de şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Bornova ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak bitişiğindeki iş yerlerini aştı ve bir sonraki sokağa düştü.

Sabah iş yerine gelenler, sokakta gördükleri çatının nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Çatının arka sokaktaki Akın Kır'a (72) ait iş yerinden geldiği belirlendi.

İş yeri sahibi Akın Kır gazetecilere yaptığı açıklamada, çatının yerinden çıkarak bu kadar mesafe katetmesine şaşırdıklarını, olayda ölen veya yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Öte yandan çatının uçtuğu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.