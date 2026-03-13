Haberler

İzmir'de şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'de çocuğunu görmek bahanesiyle eşinin yanına götürülen Aylin G., burada şiddete maruz kaldı ve eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edildi. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, şüpheliler halen aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olup Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Defalarca karakolluk olan çiftin 8 yaşındaki kızları geçici süreyle devlet korumasına alındı. Eşiyle ortak arkadaşları olan A.E., genç kadınla iletişime geçerek devlet korumasındaki kızlarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Aylin G., kaldığı adresi verdi ve bir süre sonra gelen A.E.'nin aracına binerek yola çıktı. İddiaya göre ikili çocuk esirgeme kurumuna doğru ilerlerken, A.E. yol üzerinde bekleyen O.G.'yi araca aldı. O.G., araç içerisinde kendisinden şikayetçi olan Aylin G.'ye şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın daha sonra Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek burada da darp edildi.

Yardım isterken balkondan atıldı

Fırsatını bulup yardım istemek için balkona çıkan Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E.'nin dört gündür arandığı, Aylin G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
