İzmir'de sezonun ilk şeftalileri, Rusya'ya gönderildi
Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya'ya gönderdi.
18.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:54
Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde, şeftali üreticileri, ilk parti ürünlerini Rusya'ya gönderdi.
Selçuk'ta şeftali hasadına başlandı. Bahçelerden toplanan şeftaliler tesislerde paketlendikten sonra tırlara yüklendi. Tırlar, ihracat için Rusya'ya doğru yola çıktı. Selçuk'ta iç piyasaya da şeftali satılıyor.
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, yaptığı açıklamada, üreticilere bereketli bir sezon diledi.
Kaynak: AA