İzmir'de, seyyar çiçekçiler arasında bıçaklı 'yer' kavgası: 3 yaralı
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İzmir'de, seyyar çiçekçiler arasında bıçaklı 'yer' kavgası: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar çiçek satan iki grup arasında çıkan yer tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'de, seyyar çiçekçiler arasında bıçaklı 'yer' kavgası: 3 yaralı
02.07.2020 01:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:07

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar çiçek satan iki grup arasında çıkan yer tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Konak Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar çiçek satan iki grup, aynı yerde karşılaşınca mıntıka tartışması çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa süre de bıçaklarında kullanıldığı kavgaya döndü. Kavgada Mesut D., Devran D. ve Serdar S., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Mesut D. ve Devran D. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serdar S. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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