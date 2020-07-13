İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
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İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki tır bir ana alev topuna döndü.

İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü
13.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:02

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki tır bir ana alev topuna döndü. Tırın yandığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Bornova'dan Kemalpaşa yönüne gitmekten olan Harun T. idaresindeki 26 BK 087 plakalı tır, Belkahve Geçidi'ne gelirken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Tır sürücüsü Harun T, dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çekti. Harun T.'nin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ön bölümünün tamamı yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi. Söndürme işlemi sonrasında tır kullanılamaz hale gelirken, tırın yandığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Telefon kamerası görüntülerinde alevler içinde yanan tırdan patlama seslerinin geldiği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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