İzmir'de seyir halindeki araçta yangın
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.
Kerem Ergün (51) idaresindeki 28 NC 855 plakalı hafif ticari araç, Çiçek Mahallesi'nde seyir halindeyken, motor bölümünden duman çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak, 3 yolcuyla dışarı çıktı.
Bir süre sonra araç alev alınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.