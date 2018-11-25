İzmir'de Seyir Halindeki Araç Yandı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere Caddesi'nde Arif Doymaz kontrolündeki 35 TF 702 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracını sağa çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Aracın motoru kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan 2 kişi yaşadıkları korku ve panik nedeniyle gözyaşı döktü.

Aracın şoförü Doymaz, yangından kısa süre önce LPG aldığını belirterek "Seyir halindeyken alev aldı. Yolda giderken biri de işaret etti. Sağ tarafa geçtim, kaportayı açtım, yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştım. Ancak olmadı. İtfaiye geldi." dedi.