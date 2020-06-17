İzmir'de seyir halindeki araç alev alarak yandı
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İzmir'de seyir halindeki araç alev alarak yandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobil seyir halinde ilerlerken motordan dumanlar çıktı.

İzmir'de seyir halindeki araç alev alarak yandı
17.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:22

İzmir'in Menemen ilçesinde bir otomobil seyir halinde ilerlerken motordan dumanlar çıktı. Ekipler kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aliağa istikametinde seyir halinde olan R.C. idaresindeki 35 AR 5130 plakalı otomobil, Çavuşköy yol ayrımı mevkisinde bilinmeyen bir sebeple istop etti. Araç sürücüsü R.C. aracını motoru kontrol etmek için kenara çektiği esnada alevler yükseldi. Yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isteyen araç sahibi ve görgü tanıkları aracın LPG'li olması ve küçük çaplı patlamaların yaşanmasından dolayı yaklaşamadı ve itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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