İzmir'de 'Sevdiğine Koş' etkinliği

16.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:49

İZMİR'de 'Sevdiğine Koş' adıyla düzenlenen etkinlikte, farklı iki noktadan koşmaya başlayan çiftler, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda buluştu. Yüzlerce İzmirlinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen 'Sevdiğine Koş' etkinliği düzenlendi. Koşu için kayıt yaptıran yaklaşık 200 çift, saat 13.00'te Konak Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi'nden bitiş noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na doğru koşmaya başladı. Koşuda; Üçkuyular'dan başlayanlar 3,5 kilometre, Konak'tan başlayanlar ise 2,5 kilometre mesafe katederken, meydana ulaşanlar, karşı yönden koşmaya başlayan partnerini bekledi. Partneri gelenler, bitiş noktasını el ele geçti. Etkinliğe katılanlardan bazıları, çocuklarıyla koşarken eşi, sevgilisi, kardeşi, arkadaşı, annesi, ve babası ile koşanlar da oldu.

Koşuya katılan Elif- Serhat Acar çifti, organizasyonun her sene yapılmasını istedi. Elif Acar, "İlk kez bu kadar hızlı koştum. Koşudan önce eşimle planlama yapmıştık ve ona göre hareket ettik" derken, eşi Serhat Acar ise "Çok güzel bir organizasyon. İlk kez bu kadar hızlı koştum. Çocuklarımızdan dolayı geç geldik ama çok keyifliydi. Her sene yapılmasını istiyoruz" dedi.Koşuya kızıyla birlikte katılan Basri Şen (42) de "Bu tarz bir organizasyon yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kızımla koştuğum için büyük keyif aldım" diye konuştu. Nehir Şen (12) de babasıyla koştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Ahmet Kaplan (42) da "Güzel bir koşuydu. Sevdiğimize koştuk. Spor dışında birlikte bir şey yapabilme duygusu çok önemliydi" derken, Dilek Gürler (42) ise "Etkinliğe beraber katılmış olmak çok keyifliydi. Varış noktasına ilk ben geldim. O yüzden beklemek biraz stresliydi. 'Neden geç kaldın' diye sordum" dedi.

Kaynak: DHA