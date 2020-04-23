İzmir'de sessiz 23 Nisan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de sessiz 23 Nisan - Haber
23 Nisan, İzmir, Haber

İzmir'de sessiz 23 Nisan

İzmir'de sessiz 23 Nisan İzmir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:50
İzmir'de sessiz 23 Nisan

İzmir'de sessiz 23 Nisan

İZMİR - İzmir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. 4 gün sürecek kısıtlama nedeniyle İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizliğe büründü. Her yıl coşkunun hakim olduğu alanlarda sadece genelde kapsamı dışında olan vatandaşlar ve sokak hayvanlarının olması dikkat çekti.

Etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak

23 Nisan nedeniyle İzmir'deki belediyeler, çeşitli etkinliklerini internet üzerinden yayınlayacak. İzmirliler, evlerinin balkonundan Türk bayrakları ile 23 Nisan kutlaması gerçekleştirecek. Ayrıca belediyelerin bando ekipleri de sokakları gezerek vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Öte yandan 23 Nisan kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlı katılımın olduğu bir törenle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Yunus ekipleri ise Saat Kulesi'nde kortej oluşturdu.

Ramazan ayı başlıyor

İzmir Ramazan ayına da kısıtlama altında girecek. 4 günlük kısıtlama öncesi İzmirliler, iftar menülerini oluşturacak ürünleri almak için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. İzmir'deki yoğunluk, istatistiklere de yansıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan verilerine göre bir önceki sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından 20 Nisan Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarına 308 bin 646 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazartesi günü (13 Nisan) 267 bin 262 iken, iki hafta önceki pazartesi günü (6 Nisan) ise 277 bin 259 olarak sayılmıştı.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı Haber
Bakan Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haber
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
E-ticarette korona etkisi! 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Haber
E-ticarette korona etkisi! 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Haber
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Burak Yılmaz Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: İzmir'de sessiz 23 Nisan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:18:03. #1.15#
title