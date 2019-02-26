İzmir'de "Seracılık Kredileri Toplantısı"

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, İzmir'de seracılık kredileri hakkında tanıtım toplantısı düzenledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Pişmaf, bankanın 155 yıldır Türk tarımına kesintisiz finansman desteği sağlayan tek kuruluş olduğunu söyledi.

Ziraat Bankasının 2011-2018 dönemlerinde üreticilere verdiği kredi hacminin 166 milyar lira olduğunu vurgulayan Pişmaf, bundan 3 milyon üreticinin faydalandığı aktardı.

Pişmaf, kullandırdıkları 100 liralık kredinin 98,5 lirasının geri ödendiğini belirtti.

Türkiye'de 752 bin dekar alanda örtü altı tarımı yapıldığını dile getiren Pişmaf, "Bunların ağırlı kısmı plastik örtülü seralardan oluşuyor. Son yıllarda daha teknolojik seralara dönüşüm var. Seraların yüzde 95'inde topraklı tarım yapıyor. Seralarımızın yüzde 52'si de ısıtmalı. Seralarımızda 7,9 milyon ton üretim yapıldı. En çok da domates üretimi yapıldı." diye konuştu.

Zİraat Bankasının son 5 yılda örtü altı tarımında 4,1 milyar lira kredi kullandırdığına değinen Pişmaf, bundan 41 bin üreticinin faydalandığını anlattı.

Pişmaf, şunları kaydetti:

"Sıfırdan sera kurulumu, kurulu sera alımı, modernizasyon ve onarım, ısıtma, soğutma, sulama nemlendirme sistemleri, serada kullanılan her türlü ekipmanlar kullanım ömrü 24 aydan uzun olan demirbaşlara yatırım kredisi vereceğiz. Yatırım harcamalarının yüzde 75'ine kadar orta ve uzun vadede kredi vereceğiz. Ömrü 24 aydan az olan giderler için de işletme kredilerine konu edinecek."

Toplantıya İzmir, Aydın, Manisa'dan ziraat odaları, ticaret borsası temsilcileri ile çok sayıda üretici ve iş adamı katıldı.

Kaynak: AA