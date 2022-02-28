İzmir'de 'sentetik ecza' operasyonunda 5 tutuklama

İZMİR'de, yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza maddelerini kaçak olarak üretip, dağıtanlara yönelik polis operasyonu düzenlendi. Araçta ve imalathane gibi kullanılan evde; 455 bin 91 sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza ürünlerini yasa dışı üretip, dağıtımını yapan kişilere operasyon düzenledi. Ekipler, ilk olarak 18 Şubat'ta, Karşıyaka ilçesinde M.G.'nin (38) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yeşil reçeteye tabi ve kaçak üretilmiş 277 bin 424 sentetik ecza ürünü ele geçirildi, M.G. de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.G. ile bağlantılı olarak Gaziemir ilçesinde belirlenen 4 katlı binanın 4'üncü katındaki eve de cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, evde yasa dışı üretilmiş 168 bin 486 sentetik ecza maddesi, paketlemeye yarayan araçlar, sahte evrak ve faturalarla ağırlığı yaklaşık 500 kilo olan sentetik ecza üretim makineleri ele geçirdi.