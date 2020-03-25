İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi
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İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi

İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisiKORONAVİRÜS nedeniyle ülke genelinde salgının etkilerini azaltmak için önlemler alınırken, semt pazarlarında da müşteriler ve pazarcılar kendilerince önlem almaya çalışıyor.

25.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:11
İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi

İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi

KORONAVİRÜS nedeniyle ülke genelinde salgının etkilerini azaltmak için önlemler alınırken, semt pazarlarında da müşteriler ve pazarcılar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Evde kalınması yönünde çağrılar devam ederken, İzmir'de pazarların kalabalık olması ise dikkat çekiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve ölümlere neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'yi de tehdit ediyor. Ülke genelinde vatandaşların virüsten etkilenmemesi için birçok önlem alınıyor. Ancak önlemlere rağmen vatandaşlar günlük yaşamlarını da sürdürmeye çalışıyor. İzmir'de kurulan semt pazarlarında alışveriş yapanlardan kimisi hiçbir önlem almazken, kendisini maske, eldiven ve kolonya ile virüsten korumaya çalışanlar da vardı.

Maske ve eldiven takarak alışverişe çıkan Pınar Kolo, "Elimizden geldiğince kendimizi korumak için önlemler alıyoruz. Ne kadar etkili olur bilmiyorum, ama önlem alıyoruz. Dikkat etmeye çalışıyorum. Eve gittiğimde de üzerimdeki kıyafetleri çıkartıp makinaya atacağım. Duş alacağım. Çünkü çocuğum var. Onun sağlığı önemli. Dikkat etmeye gayret ediyorum. Aslında pazara gelmek istemedim. Markete gideyim diye düşündüm. Ama aynı durum orda da var. Bunları almak zorundayız" dedi.

Eşi ve oğlu ile alışverişe çıkan, salgından korunmak için maske takan Mustafa Akın ise şunları söyledi:

"Maskemizi takıyoruz, eve gittiğimizde üstümüzü değiştiriyoruz ve yıkıyoruz. Otobüse her bindiğimizde de cebimizdeki kolonya ile ellerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Pazar alışverişi yapıyoruz ama tedirginiz. Pazardan çıktıktan sonra kolonya ile ellerimizi yıkayacağız."

'BU İŞİN ARTIK ŞAKASI YOK'

Pazar alışverişine çıkan Halime Çolakoğlu ise "Günlük hayatımıza devam ederken yapılması gerekenleri yapıyoruz. Hem evimizde hem de dışarıda çeşitli önlemler alıyoruz. Mecburen dışarı çıkıyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Eve gittiğimde hemen üstümü değiştiriyorum. Ellerimi, yüzümü yıkıyorum. Önlem almayan insanlar var. Onların da kendi sağlıklarının yanı sıra çevredeki insanların sağlığı için önlem almalarını istiyoruz. Bu işin artık şakası yok" diye konuştu.

C VİTAMİNİ TAŞIYAN MEYVELERE İLGİ ARTTI

Pazarcı esnafı da, virüsten korunmak için eldiven ve maske taktı. Garip Yüksel isimli esnaf, "Önlem almak zorundayız. Parayla çok fazla temas ediyoruz ama ne yapalım işimiz bu. Elimizi mümkün olduğunda dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Eldivensiz iş yapmıyoruz. Ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz" diye konuştu. Salgının ortaya çıkmasının ardından özellikle C vitamini taşıyan meyvelerin satışların artış olduğunu anlatan esnaf Halit Akgün de ise "Salgın artık dünyanın yanı sıra ülkemizi de etkiliyor. Biz de C vitamini deposu olan kivinin tüketilmesini öneriyoruz. Salgından sonra portakal, mandalina, kivi gibi ürünlerin satışları arttı. Bu ürünlere ciddi bir talep var" dedi. Pazardaki bazı tezgahlarda da ilginç görüntüler vardı.

'KORONASAVAR? TÜRK ATOMU SATIŞTA'

Esnaftan bazıları kivilerin üzerine, "Korona savar Türk atomu" notu düşerek meyvelerini satışa sunarken, bazıları portakalın fiyat etiketinin yanına, "Korona ilacı" diye yazdı.

İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi

Kaynak: DHA

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İzmir'de semt pazarlarına koronavirüs etkisi

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