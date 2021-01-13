İzmir'de sele kapılan kadının kurtarılması cep telefonu kameralarınca görüntülendi
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İzmir'de sele kapılan kadının kurtarılması cep telefonu kameralarınca görüntülendi

13.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:21
İzmir'de sele kapılan kadının kurtarılması cep telefonu kameralarınca görüntülendi

İzmir'in Buca ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen kadının kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen kadının kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde Gazi Osman Paşa ile Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada sel sularına kapılarak tırın altına giren Bahtiye Tuna'nın (66) bekçiler ve çevreden yetişenlerce kurtarılması yer alıyor.

Öte yandan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda sürüklenmeye bağlı yaraların oluştuğu belirtilen Tuna'nın durumunun iyi olduğu ancak halen acil serviste gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkilemişti.

Sele kapılan Bahtiye Tuna, bölgedeki bekçiler ve çevreden yetişenlerce kurtarılarak polis aracıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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