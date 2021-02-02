İzmir'de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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İzmir'de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

02.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:44
İzmir'de sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Balaban Deresi yakınlarında, içinde olduğu panelvan tipi aracın sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan ve bulunması için çalışma başlatılan Hıdır Öztürk'ün (65) cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede gündüz saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Ekipler, akşam saatlerinde sel suları içinde kaybolan araca ulaştı. Öztürk'ün cansız bedeni de araç içinde bulundu.

Su içindeki araç, iş makineleri tarafından çıkarıldı.

Öztürk'ün, aynı araçta bulunan ve olayda hayatını kaybeden Kaan Soydan'ın (45) kayınpederi olduğu, İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığı, damadı tarafından bahçesine gitmek için bölgede oldukları öğrenildi.

Soydan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldığı, Öztürk'ün cenazesinin de otopsi için aynı yere götürüleceği kaydedildi.

Menderes'te sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan'ın cesedine ulaşılmış, kaybolan kayınpederi Hıdır Öztürk'e ulaşma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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