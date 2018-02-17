İZMİR (İHA) – İzmir'de "Şehitlere Saygı Konvoyu" düzenlendi.

İzmir Sivas Guneykayalılar Gençlik Kolları tarafından Afrin'de cephedeki Mehmetçiğe destek olmak için 50 tır 5 kamyon 45 kamyonet ve 100 otomobille konvoy düzenlendi.

Karabağlar Eskiizmir pazaryerinden başlayan konvoy Çeşme otobandan sahil yoluna oradan da Konak Meydanı'na kadar devam etti. Ardından Konak tünelleriyle tekrar Eskiizmir'e Sivas Guneykayalılar Gençlik Derneğine gelindi. 200 araçlık "Şehitlere Saygı Konvoyu" programı dernek merkezinde Güneykaya Gençlik Başkanı Özer Kepez'in konuşması ve şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu. - İZMİR