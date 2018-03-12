İzmir'de Şehitler İçin Pilav Dağıtıldı

Tire Ahi Evran Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için bin kişilik pilav dağıttı.

Okul bahçesinde düzenledikleri programda konuşan okul müdürü Hüseyin Çamlıca, öğrencilerinin duyarlılık göstererek böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Türk askerinin terörle etkin bir şekilde mücadele ettiğini belirten Çamlıca, "Her zaman kahraman askerlerimiz ve devletimizin yanındayız. Öğrencilerimizde ülkeleri için gözlerini kırpmadan şehit olan Mehmetçikleri her zaman kalplerinde yaşatıyor. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Pilav ikramının ardından programa katılan konuklar hep birlikte şehit olan askerler için dua etti.

Düzenlenen programa, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler, Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge, Jandarma Komutanı Emre Davutoğlu, Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu, CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, MHP İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.