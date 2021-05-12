İzmir'de şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti
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İzmir'de şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti

İzmir'de şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

??????? İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Kadifekale Hava Şehitliği'nde bulunan şehitlerinin mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

??????? İzmir'deki şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Kadifekale Hava Şehitliği'nde bulunan şehitlerinin mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Ramazan Bayramı nedeniyle iki günlüğüne muaf tutulan şehit yakınları, erken saatlerde Kadifekale Şehitliği'ne geldi.

Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyan aileler, Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bıraktı, mezarları temizledi.

Diyarbakır'da 2016'da şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik'in annesi Mesude Çelik, evladının 17 yaşında kızı ve 16 yaşında oğlu olduğunu söyledi.

Çelik, 10 oğlu olsa yine terörle mücadele için görev almasını isteyeceğini belirterek, "Şehitlik çok güzel mertebe ama Allah bu acıyı kimseye vermesin. Hiçbir anne babaya göstermesin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "PKK'lılarla el sıkışmaması gerektiğini" ifade eden Çelik, "Bizden taraf olsun. Biz onu istiyoruz, biz ayrım yapmıyoruz. Bizim çocuklarımız ayrım etmedi şehit olurken." diye konuştu.

Baba Ömer Çelik de şehit olanların hiçbir parti ayrımında bulunmadan ve ırkçılık yapmadan vatan için şehadet şerbeti içtiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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