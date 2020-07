İzmir'de şehit olan orman işçilerine acı veda İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için çıktıkları yolda trafik kazası geçiren iki orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için çıktıkları yolda trafik kazası geçiren iki orman işçisi, son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılırken, törende şehit orman işçilerinin yakınlarının feryatları yürek dağladı.

Dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için Bayındır Orman İşletme Şefliğinden gönderilen arazöz, yol onarım çalışması yapılan Selçuk-Tire karayolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz kazada şehit oldu. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şehitler için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde tören yapıldı

Dün gerçekleşen acı kazanın ardından şehit düşen iki orman işçisi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene şehitlerin ailelerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir protokolü katıldı. Bakan Pakdemirli, şehitlerin aile bireylerine tek tek taziye dileklerini sunarken, kendilerine başsağlığı diledi. Törende şehit orman işçilerinin ailelerinin feryatları yürek yaktı, şehit orman işçisi Nurullah Akbaş'ın ağabeyi de kardeşinin tabutuna sarılarak "Yıktın beni kardeşim" diye gözyaşı döktü.

"Şehitlerimizin aileleri bize emanet"

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit orman işçilerinin ailelerinin kendilerine emanet olduğunun altını çizdi. Şehitlere rahmet dileyen Bakan Pakdemirli, "Öncelikle Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Çok anlamlı bir günde çok değerli Ali Yılmaz ve Nurullah Akbaş kardeşimi ebediyete uğurluyoruz. Her kim ki bu vatan için kurşun sıksın, göğsünü siper etsin; her kim ki bu vatanın bayrağı için, milleti için, devlet için hizmet etsin; onların hepsi bizim için mukaddestir. Kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Huzurlarınızda teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada bu iki kardeşimiz görevlerini icra ederken yolda elim bir kaza ile karşılaştılar. Tabii ki böyle bir kaza ile karşılaşacaklarını bilselerdi daha dikkatli olurlardı. Çünkü geride kalanlar var, aileleri var. O aileler artık bize emanet. Rabbim şehit kardeşlerimizin taksiratlarını affetsin. 114 tane orman şehidimiz var bugüne kadar. Ben hep teşkilatımın arkasında durdum. Zaman zaman bu teşkilat haksız ithamlara maruz kaldı. Halbuki, askerimiz ve polisimizden sonra en çok şehit veren kuruluşumuz orman teşkilatımızdır. Bu da bir savaştır. Nasıl ki ordumuz ve polis teşkilatımız, düşmana ve teröriste karşı savaşıyorsa, bu arkadaşlarımız da ülkemizin yeşil kalması için, daha yeşil olması için, bir ağacın daha az yanması için vücutlarını siper ettiler. Maalesef çok acı kayıplarımız oldu. Bu acı kayıplarımızın hepsini de ormanımızda büyüyen her bitkide, her yeşillenen ağaçta, her çiçeğimizde anıyor olacağız. Ülkemizin daha yeşil olması için cansiperane, vücutlarını ateşe atmaktan, ateşle karşı karşıya kalmaktan çekinmeyen bu kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin aileleri artık bize emanet. Biz aileler ile ilgili ne gerekiyorsa onları yapacağız. Artık şehitlerimizin anne ve babalarının çok geniş bir ailesi var. Biz de onların evladıyız. Ben bakanlığım adına, orman teşkilatı adına bu kardeşlerimizi ebediyete uğrarken, onlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralı iki kardeşimiz var; onları da gün içerisinde ziyaret edeceğiz. Onlara da acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verdi.

"Fedakarca, gözünü budaktan sakınmayarak canlarını feda eden şehitlerimiz var"

Şehit olan orman işçilerinin şehit törenlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelmesine dikkat çeken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bu memlekette her zaman, her alanda görevlerini icra etmek uğruna fedakarca can veren şehitlerin olduğunu söyledi. Vali Köşger, "Bugün, 15 Temmuz'un yıl dönümüne denk gelen bir şehit merasimi icra etmiş bulunuyoruz. Bu da şunu gösteriyor; bu memlekette mücadele her alanda, her sahada devam ediyor. Bu mücadelede her zaman fedakarca, gözünü budaktan sakınmayarak canlarını feda eden şehitlerimiz var. 15 Temmuz 2016'da bütün bir millet yek vücut olup nasıl hain teröristlere karşı mücadele vermişse, nasıl ki şehitlerimiz vatan için, bayrak için canlarını feda etmekten çekinmemişse bugün de burada memleketin, vatanın bize ait olduğunu göstermek için bu topraklara kök saldığımızın emaresini göstermek için, bu vatanın yeşil kalması için, vatanı kurda kuşa yem etmemek için mücadele eden kardeşlerimiz, bu mücadele esnasında şehit oldular. Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet eylesin; milletimize metanet ve baş sağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli, tabutları omuzladı

Törenin ardından şehit düşen orman işçilerinin tabutları omuzlar üzerinde cenaze aracına götürüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sırayla her iki şehidin tabutuna da omuz verdi. Gözyaşları eşliğinde cenaze aracına bindirilen şehitlerin naaşları defnedilmek üzere kabirlere götürüldü. Şehit işçi Ali Yılmaz'ın cenazesinin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torbalı Türkmenköy'de, şehit Nurullah Akbaş'ın cenazesinin ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemalpaşa'da toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR

