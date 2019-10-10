İzmir'de şehit çocuklarına vefa

10.10.2019 21:28

İzmir'de şehit çocuklarının eğitim masraflarının karşılanması için Türk Kızılay'ı Konak Şubesi, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmecileri Esnaf Odası ile İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği protokol imzaladı.

İzmir Valiliğinde imzalanan protokol töreninde konuşan Vali Erol Ayyıldız, kent adına bugün çok güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Protokole imza atan kurumlara teşekkür eden Ayyıldız, "Her şeyden önce bize emanet olan şehit aileleri ve onların yakınlarına hiçbir zaman karşılığı olmaz yapılanlar ama biz her zaman diyoruz ki, bize ne düşer bu konuda. Bu anlamda da bunu bir sosyal sorumluluk değil, ferdi sorumluluk olarak kabul ederek yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim mecburiyetimiz ve görevimiz diyoruz. Bu görevi ne kadar yerine getirirsek o kadar kendimizi mutlu hissediyoruz." dedi.

Türk Kızılay'ı Konak Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı da imzalanan protokolün tüm Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini söyledi.

Protokol kapsamında, Türk Kızılay'ı Konak Şube Başkanlığı, İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi şehit çocuklarına eğitim bursu ve aynı zamanda eğitim araç-gereç ihtiyaçlarını karşılayacak; İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmecileri Esnaf Odası da öğrencilerin okul servis taşımacılığını ücretsiz yapacak ve bu hizmetlerden yararlanacak öğrenciler İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğince belirlenecek.

Kaynak: AA