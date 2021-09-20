İzmir'de şehit aileleri ve gazi dernekleri Vali Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

İzmir'de bulunan şehit aileleri ve gazi dernekleri 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Vali Köşger, ziyarette yaptığı konuşmada gazilerin ülkeleri için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Köşger, "Bu ruhu devam ettirmeliyiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemizde huzuru ve dirliği daim kılsın. Bizi de güçlü ve kuvvetli bir devlet olarak varlığımızı sürdürmeyi nasip etsin. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir devlet. Dünyadaki mazlum devletler için de öyle. Türkiye tüm mazlum devletlerin umudu ve sığınağı. Ülkemizi daha güçlü tutmak, çağın gerektirdiği tüm teçhizatla ülkemizi donatmamız lazım. Bu ruhu kaybetmememiz lazım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Gazi ve şehitlere minnettar olduklarını vurgulayan Soyer, şunları kaydetti:

"Belediyenin sizlere sahip çıkma konusunda maksimum gayret sarf ettiğini hissetmenizi istiyoruz. Eğer bu gün ayaklarımızın üzerinde duruyorsak, huzurlu bir memlekette yaşıyorsak eksiklerimize rağmen bir Orta Doğu ülkesi gibi değilsek sonuçta, bu vatan için canını feda etmeyi göze almış sizlerin eseridir. Sizlere borcumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Son nefesimize kadar bu borcu ödemek için ne gerekiyorsa yapacağız."