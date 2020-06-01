İzmir'de şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

İzmir'de şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı
01.06.2020 01:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İzmir'in pek çok noktasında yoğunluk oluştu.

Kentten ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.

Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu

Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi.

Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti.

Bilet satışlarında da hem bugün hem de gelecek günlerde yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.

Manisa

Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.

İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü Haber
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Haber
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İzmir'de şehirler arası kısıtlamanın kalkmasının ardından hareketlilik başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 02:10:02. #1.14#
title