İzmir'de sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
18.12.2020 08:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:14
İzmir'in Tire ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Murat Sivrikaya idaresindeki 16 ARP 88 plakalı sebze yüklü kamyon, Belevi Tire kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kamyon sürücüsü Sivrikaya ve araçta bulunan Cumali Aydın, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı