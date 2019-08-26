İzmir'de satırlı kavga: 1 ölü
İzmir'in Menderes ilçesindeki satırlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Menderes ilçesindeki satırlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta, aralarında husumet olduğu belirtilen B.O. ve Adnan Ülker (54) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.O. satırla Ülker'i yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ülker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.