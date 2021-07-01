Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
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Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir börekçiye giren ve elindeki satırla çevreye zarar veren kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir börekçiye giren ve elindeki satırla çevreye zarar veren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çalıkuşu Mahallesi'nde bir börek fırınına gelen Murat Ç. (41) börek almak istedi. Tezgahta görevli Özge G'nin (20) kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine tepki gösteren Murat Ç, dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde satırla börekçiye giren ve satırı çevreye savurarak iş yerine zarar veren Murat Ç, yiyecek bir şeyler isteyip parasını ödedikten sonra uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan iş yeri sorumlusu Özgür Kaçmaz (23), şüphelinin her zaman gelen bir müşterileri olduğunu, yaşananlara anlam veremediklerini belirtti.

Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında
Satırla girdiği börekçiye zarar veren kişi güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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