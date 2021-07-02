İzmir'de satırla girdiği börek fırınına zarar veren kişi tutuklandı
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İzmir'de satırla girdiği börek fırınına zarar veren kişi tutuklandı

İzmir'de satırla girdiği börek fırınına zarar veren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde börek fırınında elindeki satırı savurarak çevreye zarar veren kişi tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde börek fırınında elindeki satırı savurarak çevreye zarar veren kişi tutuklandı.

Çalıkuşu Mahallesi'ndeki börek fırınında 30 Haziran'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Murat Ç. (41) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde "bir anlık öfkeyle ne yaptığını bilmediğini ve pişman olduğunu" söylediği öğrenilen zanlı, "hakaret, mala zarar verme ve tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karabağ ilçesindeki börek fırınına 30 Haziran'da gelen Murat Ç, tezgahta görevli Özge G'nin (20) istediği kıymalı böreğin kalmadığını söylemesi üzerine dükkandan ayrılmıştı. Bir süre sonra elinde satırla gelerek çevreye savuran ve iş yerine zarar veren Murat Ç, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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