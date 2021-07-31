İzmir'de şarampole düşen otomobil sürücüsünü AFAD kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tire-İncirliova kara yolu Büyükkemerdere Mahallesi yakınlarında M.A. idaresindeki 35 YGJ 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı, AFAD ekiplerince düştüğü şarampolden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı