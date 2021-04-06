İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir sürücü, şarampole devrilen otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir sürücü, şarampole devrilen otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 KCY 80 plakalı otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi.

Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 01:44:41. #1.15#
title