İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı
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İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, göre çok sayıda kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, göre çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen yaklaşık 15 kişinin bulunduğu minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yaralıları minibüsten çıkarma çalışması sürüyor.

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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