İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
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İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi

İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 7 kişinin cenazesi Kınık ilçesinde defnedildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 7 kişinin cenazesi Kınık ilçesinde defnedildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Gönül Özcan (57), Elif Karadağ (58), Sude Onuş (11), Ümmühan Kandemir, (50) Remzi Kandemir (7) ve Neriman Onuş'un (51) cenazeleri, aileleri tarafından İzmir Adil Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Kınık ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'ne getirildi.

Son kez evlerine getirilip helallik alınan cenazeler, daha sonra cemevine götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.

6 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden baba Gökhan Kandemir, evladının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Minibüs sürücüsü İlhan Suay'ın (55) cenazesi ise Aziziye Mahallesi'nde defnedildi. Aynı kazada yaşamını yitiren 8 yaşındaki Dudu Özcan ise dün Taştape Mahalllesi'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Cenazeye, ölen kişilerin yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve vatandaşlar katıldı.

Kaza

İlhan Suay'ın kullandığı 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü 8 Ağustos'ta, Kemalpaşa ilçesi Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 8 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı.??????????????

İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi
İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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İzmir'de şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi - Haberler
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