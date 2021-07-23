İzmir'de şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
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İzmir'de şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

İzmir'de şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Beydağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Beydağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muzaffer A'nın (71) kullandığı 35 ZA 2703 plakalı otomobil, Nazilli kara yolu Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muzaffer A. ve kızı Hamide G. (50) ile Yeşim G. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muzaffer A. daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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