Şarampolden sokağa düşen otomobil hasara neden oldu
İzmir'in Bornova ilçesinde şarampolden düşen otomobil hasara yol açtı.
İzmir'in Bornova ilçesinde şarampolden düşen otomobil hasara yol açtı.
Erzene Mahallesi 113 sokakta Orçun K. (28) yönetimindeki 35 AHK 445 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten alt sokağa düştü.
Düşen otomobilin yanı sıra sokakta bulunan iki araçta da hasar meydana geldi.
Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki F.K, kazadan yara almadan kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince kaza yapan otomobilde bulunanlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal