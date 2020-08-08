İzmir'de sanayide çıkan yangın hasara neden oldu
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İzmir'de sanayide çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın hasara yol açtı.

08.08.2020 06:02 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:17

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın hasara yol açtı.

3. Sanayi Sitesi'nde araç yedek parçası satan bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının sıçraması sonucu bitişikteki bir dükkanın içinde bulunan araçlar hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı ve sıçradığı dükkanda hasar meydana geldi.

İzmir'de sanayide çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: AA

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