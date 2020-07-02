İzmir'de sanat eseri gibi yaya geçidi İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesi için Avrupa'daki örneklerine benzer bir yaya platformu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesi için Avrupa'daki örneklerine benzer bir yaya platformu yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi üzerine İzmir'in tarihi köklerinden gelen figüratif desenler çalışıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Alsancak Talatpaşa Bulvarı'nda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni Dominik Caddesi'ne ve Ali Çetinkaya Bulvarı'na bağlayan aksta yaya öncelikli hale getirmek için platform yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi projesi kapsamında 34 metre uzunluğunda, Avrupa'daki örneklerine benzer yaya platformu oluşturuldu. Yaya platformunun üzerine özel boyalarla İzmir temalı figüratif desenler çizilerek görünürlüğünün artması sağlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan mini bir meydan görünümü kazanırken yayaların karşıya kaldırım inip çıkmadan geçişi de sağlanmış oldu.

Turan Güneş Parkı da yenilendi

Yükseltilmiş yaya platformu çalışmasıyla beraber Talatpaşa Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesişiminde yer alan Turan Güneş Parkı da yenilendi. Otobüs duraklarının arkasında kalan ve fark edilmeyen park, yapılan düzenlemelerle görünür hale getirildi. Mevcut yeşil alanlar korunarak 422 metrekare olan yeşil alan miktarı 426 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca parka bir ıhlamur, iki manolya, iki dişbudak ağacı, iki pramidal süs iğdesi, üç pramidal şimşir ve 115 mavi selvi dikildi. - İZMİR

Kaynak: İHA