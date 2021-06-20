İzmir'de saman deposunda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de saman deposunda yangın çıktı

İzmir'de saman deposunda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı ifade edildi.

İzmir'de saman deposunda yangın çıktı
İzmir'de saman deposunda yangın çıktı
İzmir'de saman deposunda yangın çıktı
İzmir'de saman deposunda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
Dev etkinliğe saatler kaldı! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak
Dev etkinliğe saatler kaldı! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak
Son dakika gündem: Şile'de kafeterya yangını - 1
Son dakika gündem: Şile'de kafeterya yangını - 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de saman deposunda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:45:28. #1.15#

title