İzmir'de salgın tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 531 bin lira ceza kesildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde dün ve önceki gün yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1227 kişi ile 1703 işletmeye, toplam 1 milyon 531 bin 837 lira ceza uygulandığını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde dün ve önceki gün yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1227 kişi ile 1703 işletmeye, toplam 1 milyon 531 bin 837 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İzmirliler, Kovid-19 denetimleri bütün ilçelerde devam ediyor. İlaveten güvenlik güçleri de denetliyor ama bu mücadele ancak sizlerin duyarlılığı ve otokontrolü ile kazanılabilir. Haydi İzmir, birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger'in paylaştığı tabloya göre 19-20 Mart'ta, 30 ilçede 9 bin 266 personelden oluşan 2 bin 206 ekip denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, salgın tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilen 1227 kişi ile 1703 işletmeye toplam 1 milyon 531 bin 837 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı