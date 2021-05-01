İzmir'de salgın sürecinde sokak hayvanlarına yaklaşık 110 ton mama bırakıldı
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İzmir'de salgın sürecinde sokak hayvanlarına yaklaşık 110 ton mama bırakıldı

İzmir'de salgın sürecinde sokak hayvanlarına yaklaşık 110 ton mama bırakıldı
Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Kültür Sanat

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini belirtti.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde geçen yıl marttan bu yana kent genelindeki sokak hayvanlarının yaklaşık 110 ton mama ve yemle beslendiğini belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakılmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Kentin 30 ilçesinde sahipsiz köpek ve kedilerle meydan ile parklardaki kuşları belirlenen noktalara bırakılan mama ve yemlerle besleyen ekipler, kenti çevreleyen kırsal bölgelerde yaşayan yabani atları da unutmadı.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, tam kapanma günlerinde de sokak hayvanları için mesaiye devam ettiklerini belirtti.

Müdürlük olarak 60 araç ve 150 personelle hayvanları beslediklerini kaydeden Özen, "Malum 17 Mayıs'a kadar sürecek bir kapanmanın içindeyiz. Valimiz Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla bu beslemelerimiz devam edecek. Geçen yıl marttan bu yana 110 tonun üzerinde mama dağıttık." diye konuştu.

Sokak hayvanlarını besleyen çok sayıda hayvanseverin tam kapanma sürecinde sokaktaki canların ne olacağından endişe duyduğunu dile getiren Özen, "Vatandaşlarımızın gözleri arkada kalmasın. Bütün canlılarımızı beslemeye devam ediyoruz." dedi.

Özen, bu süreçte yem ve mama satan yerlerin de kapalı olduğunu, mama tedariki konusunda sıkıntı yaşayan hayvanseverlerin Tarım ve Orman müdürlükleriyle irtibata geçebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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