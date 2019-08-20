İzmir'de sahte sikkeyle dolandırıcılık iddiası

20.08.2019 12:28

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yapmak istediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinde 2 şüphelinin ellerinde Osmanlı altını olduğunu ve bunları satmak için telefonla aradıkları vatandaşları dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

R.İ. ve C.A. olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 328 sahte altın sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin Jandarma'daki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA